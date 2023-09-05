Нового міністра культури та інформполітики може бути призначено в середині вересня - нардеп Железняк

Призначення колишнього керівника Українського культурного фонду (УКФ) Юлії Федів на посаду міністра культури та інформаційної політики України може відбутися в середині вересня, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"По Мінкульту, учора кандидат була в нас на фракції. З її слів виходить так, що теж рішення може бути десь у середині вересня. Тобто не цього тижня", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, після чого Кабінет Міністрів України на засіданні 28 липня призначив Ростислава Карандєєва тимчасовим виконувачем обов'язків профільного міністра.

Юлія Федів - медіа- та культурна менеджерка, громадська діячка, директорка ГО "Громадське телебачення", переможниця премії ООН "Жінки в галузі культурного менеджменту" 2021 року, перша виконавча директорка УКФ (із 7 лютого 2018 року до березня 2021-го) і очільниця Національного бюро програми Європейського Союзу в галузі культури та креативних індустрій "Креативна Європа" в Україні (із березня 2017-го).