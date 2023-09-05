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В Україні відбувається понад 20 обшуків у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури - СБУ
10:56 05.09.2023 |
Понад 20 обшуків проводять одночасно нині в різних областях України у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури, повідомляє пресслужба Служби безпеки України у вівторок.
"Співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять слідчі заходи в межах раніше відкритого кримінального провадження щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі в кількох областях здійснюється понад 20 обшуків", - ідеться в повідомленні.
У СБУ зазначили, що всі заходи "відбуваються з додержанням чинного законодавства".
Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", ці обшуки пов'язані з обшуками у в. о. мера Чернігова Олександра Ломака.
Раніше Ломако повідомив про обшуки в себе вдома у вівторок уранці. За його словами, СБУ здійснює обшуки нібито на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва.
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