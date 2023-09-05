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АНАЛІТИКА

Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow

 

Україна найближчим часом отримає партію американських керованих ракет класу "земля-повітря". Вони допоможуть посилити систему ППО.

РБК-Україна зібрало головні факти про ці ракети.

Хто передасть Україні ці ракети

Зазначається, що партію з восьми ракет Україна отримає від Бельгії. Про це повідомили в канцелярії міністра оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Раніше Дедондер заявляла про бажання посилити протиповітряну оборону України.

"Плануються нові поставки, зокрема, у сфері протиповітряної оборони, постачання боєприпасів і навчання бійців", - сказала глава Міноборони Бельгії.

Бельгія викупила ці ракети у Німеччини по 7000 євро за штуку. Раніше їх використовували на фрегатах типу Бремен.

Характеристики Sea Sparrow

Це американська керована ракета класу "корабель-повітря" з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення.


Була розроблена на початку 1960-х років на базі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow, прийнята на озброєння 1976 року. Є корабельною зенітною ракетою малої дальності, використовується і для забезпечення протиракетного захисту кораблів.

Основні характеристики:

* Довжина - 3,64 метра
* Діаметр - 20,3 см
* Розмах крил - 1 метр
* Дальність стрільби: мінімальна - 1,5 км, максимальна - 20-30 км
* Висота ураження: мінімальна - 6 м, максимальна - 15 240 м
* Максимальна швидкість - 3,5 Маха
* Стартова маса - приблизно 225 кг
* Система наведення - напівактивна на безперервній або імпульсній енергії доплерівського радара
* Силова установка - твердопаливний ракетний двигун Alliant TechSystems (Hercules) Mark 58

Україна вже використовує ці ракети для відбиття атак РФ

У січні поточного року Сполучені Штати Америки оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги для України на майже 3 млрд доларів.

Серед іншого, Вашингтон вирішив передати зенітні ракети Sea Sparrow.

Як тоді зазначало видання Politico, українським військовим вдалося переобладнати свої пускові установки "Бук" для застосування цих американських ракет.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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