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Комісія ООН: На цьому етапі ми не дійшли висновку про те, що в Україні відбувається геноцид
16:39 04.09.2023 |
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні не дійшла на цьому етапі висновку про те, що в Україні відбувається геноцид, але розслідування триватиме, повідомив голова комісії Ерік Месе.
"На цьому етапі ми досі не дійшли висновку про те, що в Україні відбувається геноцид. Дозвольте мені сказати, що ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та звинувачення щодо цього злочину. Ми розслідуємо це крок за кроком. Наразі ми не маємо достатніх доказів, які відповідали би правовим вимогам Конвенції про геноцид", - сказав Месе, відповідаючи на запитання журналістів після пресконференції в Києві в понеділок.
Він зазначив, що комісія продовжить розслідування. "Ми, наприклад, відзначали, що в російських ЗМІ пролунали певні заяви, які, можливо, можуть мати стосунок до питання підбурювання до геноциду. Це одна лінія, яку ми розглядатимемо, але висновків поки що немає", - пояснив голова комісії.
Водночас Месе наголосив, що комісія виявила велику кількість російських воєнних злочинів, і "це серйозні злочини".
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні надасть письмові звіти про свою діяльність Генеральній асамблеї в жовтні 2023 року та Раді ООН з прав людини - в березні 2024 року.
Як повідомлялося, члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні здійснили третій візит в Україну з 28 серпня по 4 вересня 2023 року.
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