У Бундестазі заявили, що Шольц – єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц - єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Як передає "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"На даний момент" він не хоче поставляти Taurus. "В даний момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - написала Штрак-Циммерман.

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".

Голова німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц пропонує ухвалити спільне європейське рішення щодо Taurus.