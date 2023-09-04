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У Бундестазі заявили, що Шольц – єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні
10:53 04.09.2023 |
Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц - єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.
Як передає "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.
"На даний момент" він не хоче поставляти Taurus. "В даний момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - написала Штрак-Циммерман.
Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".
Голова німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц пропонує ухвалити спільне європейське рішення щодо Taurus.
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