Посли G7 привітали прогрес щодо е-декларування, але зробили уточнення щодо винятків

Посли країн Групи семи (G7) привітали прогрес у відновленні декларування статків посадовців і депутатів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посли також відзначили важливість уникнення лазівок щодо оприлюднення інформації.

"Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов'язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", - йдеться у повідомленні послів у Twitter.

Нагадаємо, Верховна рада наприкінці липня підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС. Серед цих законів зокрема і відновлення е-декларування.