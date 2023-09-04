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Резніков подав заяву про відставку
10:32 04.09.2023 |
Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.
"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" - написав Резніков у Facebook.
3 вересня Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умерова на посаду міністра оборони.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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