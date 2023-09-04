Резніков подав заяву про відставку

"Європейська правда" була створена навесні 2014 року, її засновниками стали журналісти і редактори Сергій Сидоренко та Юрій Панченко. Видання запрацювало 4 червня 2014 року та від моменту заснування функціонує у тісній співпраці з "Українською правдою".