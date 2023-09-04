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Канада навчатиме українських суддів і судових аудиторів для протидії корупції
10:05 04.09.2023 |
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні, наприклад, шляхом навчання суддів і судових аудиторів, повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць, передає CBCNews.
"Вони визнають, що це дуже важлива реформа; вони знають, що це одна з умов вступу до ЄС", - сказала посол, додавши: "Ми кидаємо виклик Україні, ми підтримуємо Україну".
Крім того, за словами Цмоць, західні країни, зокрема Канада, надають Україні технічну допомогу, щоб забезпечити приплив приватного капіталу в країну після війни.
"Ми працюємо з ними над тим, як забезпечити прозорий інвестиційний клімат", - сказала пані посол. "Це безумовно є пріоритетом на всіх рівнях влади".
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