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«Армія дронів»: військові пройшли підготовку на роботизованих платформах «Рись»
09:41 04.09.2023 |
Українські військові вже пройшли бойову підготовку на роботизованих платформах "Рись", переданих на фронт у межах проєкту "Армія дронів".
Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.
"Кілька днів тому ми передали на фронт 25 бойових турелей "Шабля" і 5 наземних платформ "Рись". Техніку розподілили між 10 підрозділами Сил оборони, які воюють по всій лінії фронту", - зауважив він.
За словами Федорова, військові максимально оперативно навчилися керувати турелями й наземними платформами та вже незабаром використовуватимуть їх проти росіян на полі бою.
"Роботизовані системи в поєднанні з дронами допоможуть ефективніше уражати окупантів. Технологій на фронті буде більше. Працюємо над цим 24/7", - наголосив міністр.
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