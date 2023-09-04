Фінансові новини
- |
- 04.09.23
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Глав антикорупційних органів України прийняли в Білому домі
09:23 04.09.2023 |
Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зустрівся у Вашингтоні з керівництвом українських антикорупційних органів - директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семеном Кривоносом, керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком і головою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Вірою Михайленко.
Вони обговорювали прогрес України в антикорупційних реформах і забезпеченні автономії цих інституцій, повідомило в суботу, 2 вересня, посольство США в Україні.
Салліван наголосив на важливості для будь-якого демократичного суспільства незалежних і неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, висувати обвинувачення та виносити судові рішення в справах про корупцію "незалежно від того, куди вони ведуть".
Керівники НАБУ, САП і ВАКС також провели зустрічі в Державному департаменті, Департаменті юстиції та казначейства і в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) під час свого візиту до Вашингтона 28 серпня - 1 вересня. Американські посадовці наголосили, що відданість України боротьбі з корупцією є ключовою для реалізації її європейських прагнень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило
|Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення мінзарплати до 7100 грн із 1 січня і 8000 грн із 1 липня
|Наступний «Рамштайн» відбудеться 19 вересня
|Британська BAE Systems вироблятиме гаубиці в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|«Європейська правда» інтегрується до медіагрупи УП та готує нові проєкти
|Нацбанк почав новий етап благодійної акції «Смілива гривня»
|Голова АМКУ Піщанська залишає посаду, оскільки готується її призначення в ФДМУ - депутат
|Українців закликають повідомляти про корупцію: куди звертатися
|У Бундестазі заявили, що Шольц – єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні
|Посли G7 привітали прогрес щодо е-декларування, але зробили уточнення щодо винятків
Бізнес
|X (Twitter) отримав ліцензію на криптоплатежі на тлі понад 2 тис. позовів ексспівробітників на $3,5+ млн
|Instagram анонсував нову функцію для Stories
|Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача
|Google стверджує, що понад половина стартапів у галузі генеративного ШІ використовують хмарні сервіси компанії
|Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
|Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
|Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки