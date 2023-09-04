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АНАЛІТИКА

Новою міністеркою культури може стати ексочільниця УКФ Юлія Федів, – нардеп

08:58 04.09.2023 |

Політика

 

Новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде колишня очільниця Українського культурного фонду Юлія Федів.

Як повідомляє перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, голосування відбудеться уже на наступному тижні.

"Якщо я не помиляюсь, з її призначенням вийде уряд з найбільшою кількістю жінок в історії України. 28% або 6 з 21 членів КМУ", - додав він.

Упродовж 2018-2021 років Федів очолювала Український культурний фонд. Із липня 2021 року до червня 2022 року була директоркою ГО "Громадське телебачення".

Як повідомлялося, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав заяву про відставку 20 липня. Уже 27 липня Верховна Рада проголосувала за його відставку.

Раніше Ткаченко заявляв, що на зйомки різних серіалів цього року планується витратити близько 400 млн грн.

"Це нормально, що під час війни держава підтримує у тому числі серіальне виробництво. Так робили всі, у тому числі і під час Другої світової війни і британці, і американці. І там знімалося кіно. І не тільки за кошти меценатів", - розповідав Ткаченко.

Він також наполягав на необхідності виділення 500 млн грн із держбюджету на добудову музею Голодомору.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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