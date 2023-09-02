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Зеленський наприкінці вересня вирушить до США, - посол Албанії в ООН
23:25 01.09.2023 |
Президент України Володимир Зеленський цього місяця відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.
Про це заявив посол Албанії в ООН Феріт Ходжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Можу майже підтвердити, хоча від мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку. Це буде його перший візит до міста, до ООН, після початку повномасштабного вторгнення РФ, і перша участь у Раді безпеки ООН тут", - сказав Ходжа.
Також очікується, що Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України.
Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у вересні. Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
Засідання Ради Безпеки ООН щодо України має відбутися 20 вересня.
Візит Зеленського до Нью-Йорка
У кінці липня видання Bloomberg з посиланням на джерело повідомило, що Зеленський у вересні може вирушити в Нью-Йорк на Генеральну Асамблею ООН, де він відстоюватиме свою формулу миру.
Українська формула миру
У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру, що складається з 10 пунктів. Цей план спрямований на відновлення контролю над своєю територією, звільнення полонених і притягнення до відповідальності військових злочинців.
Крім того, українська формула миру також враховує важливі аспекти радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, забезпечуючи необхідні гарантії.
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