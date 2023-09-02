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Білий дім побачив «помітний прогрес» контрнаступу на півдні
22:53 01.09.2023 |
У Білому домі оцінили, що українські війська за останні дні досягли "помітного прогресу" проти російських військ у своєму контрнаступі на півдні України.
Про це під час брифінгу 1 вересня заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
Кірбі зазначив, що Сполучені Штати спостерігали "помітне просування українських збройних сил" на південь від Запоріжжя за останні 72 години.
"Будь-який об'єктивний спостерігач цього контрнаступу не зможе заперечити... що вони досягли прогресу", - заявив журналістам Кірбі.
"Вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони", - сказав він.
Окремо він відреагував на критику українського контрнаступу, зазначивши, що критикувати партнера та друга, який намагається досягти прогресу у боротьбі з насильницьким режимом, "некорисно".
Кірбі також наголосив, що українці самі вирішать, куди підуть далі і як саме скористатися цим успіхом, його цитує "Голос Америки".
"Це не означає, що вони не пам'ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіх. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони готові просуватися, що вони мають необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу. Знову ж таки, так швидко, як вони вважають за потрібне", - зазначив Кірбі.
За словами представника Ради нацбезпеки США, є ймовірність того, що росіяни відреагують на цей прогрес українського боку.
"Тож ми повинні також спостерігати за цим. І за тим, щоб Україна мала усе необхідне аби не лише просуватися, але й мати засоби ефективно реагувати на будь-які контрнаступальні дії росіян проти неї", - зауважив Кірбі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN заявив, що партнери України знають реальну ситуацію з контрнаступальними діями, а твердження про їхні нібито повільні темпи знеохочують українських військовослужбовців.
Напередодні голова МЗС порадив критикам "повільного" контрнаступу "стулити пельку" і самим вирушити на фронт в Україні.
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