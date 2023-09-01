Україна отримає австралійські антидронові системи Slinger

Українські військові отримають антидронові комплекси Slinger, виробництва австралійської компанії Electro Optic Systems.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого віцепрезидент EOS Метт Джонс.

За його словами, компанія вела випробування систем протягом останніх трьох тижнів неподалік від Сіднея. Комплекс було створено на базі 30-мм гармати M230LF та 7,62-мм кулемета MAG58 та встановлюється на пікапі GMC Denali.

Особливості Slinger

Систему оснащено тепловізійним та нічним прицілами. А 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей по типу гелікоптерів.

M230LF може вести вогонь одиночними пострілами у режимі 100 чи 200 пострілів за хвилину.

Як розповів Джонс, Україна отримає 110 систем, які будуть оснащені М113 і ще 50 систем з компанією під назвою "Практика". Їх буде установлено в БТР Bushmaster. Вартість однієї системи близько 170 мільйонів доларів.

"Ця технологія дійсно йде в Україну. Система жорсткого вбивства Slinger була придбана США для пожертвування Україні. Розробка лазерної технології все ще завершується, тому наразі це не розглядається", - заявив він.

Варто зауважити, що в мережі також з'явилось відео випробувань Slinger. На ньому посол України в Австралії Мирошниченко особисто керував комплексом.