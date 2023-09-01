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АНАЛІТИКА

Сербія передала Україні майже 15 вантажівок гуманітарної допомоги

Сербія передала Україні майже 15 вантажівок гуманітарної допомоги

 

Сербія вчора, 30 серпня, передала Україні 14 вантажівок із гуманітарною допомогою для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Республіці Сербія.

"30 серпня відбулася офіційна церемонія передачі Україні 14 вантажівок з гуманітарною допомогою (медикаменти, питна вода, фільтри для води, ковдри тощо)", - йдеться у повідомленні.

Це стало часткою сформованої ЄС гуманітарної допомоги цивільному населенню України.

Для кого призначена ця допомога

Уряд Сербії взяв участь у цій загальноєвропейській акції та виділив гуманітарну допомогу для постраждалих внаслідок підриву російськими терористами дамби Каховської ГЕС мешканців Херсонської області.

У церемонії взяли участь прем'єр-міністр Республіки Сербія Брнабич, посол України Толкач, міністр з питань євроінтеграції Сербії Мішевич, глава Делегації ЄС в Сербії Жофре.

Глава уряду Сербії та глава делегації ЄС запевнили у незмінності своїх намірів та рішучості й надалі надавати необхідну допомогу українському народу у трагічні дні російської навали.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Президент Сербії Олександр Вучич сказав, що його країна не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії. Раніше американські ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася чи вже відправила зброю Україні.

Нещодавно прем'єр-міністр Ана Брнабич заявила, що Сербії готова брати участь у післявоєнному відновленні України і підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Сербія
 

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