Глави МЗС Китаю і Британії обговорили у Пекіні війну в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі провів двосторонні зустрічі з віцепрезидентом КНР Хань Чженом та своїм китайським колегою Ван Ї під час візиту до Пекіна.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує британське зовнішньополітичне відомство.

Клеверлі чітко виклав позицію Великої Британії з ключових геополітичних питань, включаючи війну в Україні, ситуацію в Північній Кореї та нерозповсюдження ядерної зброї.

Глава МЗС Британії також висловив позицію Лондона щодо зловмисної кіберактивності Китаю. Під час детального обговорення ситуації в Гонконзі він підкреслив шкоду, завдану нав'язаним Пекіном законом про національну безпеку правам і свободам, а отже, і міжнародній репутації Китаю, і згадав справу засудженого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая.

Клеверлі підкреслив важливість для міжнародної спільноти миру й стабільності в Тайванській протоці та закликав до негайного скасування санкцій проти колег по парламенту. Крім того, міністр закордонних справ чітко дав зрозуміти, що Велика Британія глибоко стурбована масовим ув'язненням представників уйгурського народу в Сіньцзяні.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав Китай зайняти сильнішу позицію щодо України та поговорити з президентом РФ Владіміром Путіним про його загарбницьку війну.

Повідомлялося, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим після того, як представник Пекіна взяв участь в зустрічі у Саудівській Аравії щодо української "формули миру".

Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів - із залученням Росії.