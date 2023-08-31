Розcлідування воєнних злочинів: США тренують прокурорів ОГП

Представники Офісу генерального прокурора (ОГП) України проходять у США кількаденне навчання, сфокусоване на вивченні американського досвіду з впровадження механізмів підтримки для учасників кримінального процесу в контексті розслідування воєнних злочинів. Про це у середу, 30 серпня, повідомляється на сайті ОГП.

Захід організований міністерством юстиції США та відділом INL - Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності.

"Сьогодні ми тут, аби перейняти досвід наших американських колег у ключових аспектах допомоги і захисту потерпілих і свідків, щоб найкращим чином використати його у нашій щоденній роботі. Для того, щоб кожна людина могла відчути справедливість, бути захищеною та максимально оговтатися від травм, завданих жахливими воєнними злочинами агресора, - підкреслила керівниця Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків Вероніка Плотнікова.

Під час тренінгу українські прокурори проводять зустрічі у США з представниками міністерства юстиції, Офісу федерального та окружного прокурора, Верховного Суду, департаменту поліції, Центру захисту прав дітей.