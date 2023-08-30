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Євросоюз готує план підтримки Збройних Сил України на 20 мільярдів євро
16:46 30.08.2023 |
Міністри оборони Європейського союзу на зустрічі у Толедо (Іспанія) розглянуть довгостроковий план фінансової підтримки українського війська.
Запропонований головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем передбачає виділення 20 мільярдів євро на ці цілі, передає Радіо Свобода.
Програма розрахована на період 2024-2027 років і передбачає виділення 5 млрд євро на рік на програми з передачі озброєння та навчання українських військових.
Мета Борреля полягає в тому, щоб перевести військову підтримку ЄС для України на більш структуровану основу та відійти від окремих платежів, що здійснюються в рамках Європейського фонду миру (EPF).
"Це має тривати після війни, що б не сталося. Це має тривати для відновлення та надання гарантій безпеки Україні", - сказав Боррель на початку зустрічі.
Україна вже отримала 5,6 мільярда євро військової допомоги за допомогою бюджетного механізму, окремого від бюджету ЄС, який відшкодовує державам-членам ЄС за постачання зброї Україні та іншим країнам, що не входять до ЄС.
Міністри оборони ЄС також обговорювали ширші аспекти підтримки України, коли вона захищається від російської агресії, включаючи програму ЄС, яка передбачає передачу Україні 1 мільйона артилерійських снарядів до кінця року.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав, що для досягнення цієї мети робиться "недостатньо". За словами Певкура, зобов'язання щодо доставки артилерійських снарядів в Україну становлять лише 226 тисяч.
Раніше у ЄС повідомили про неформальну зустріч міністрів оборони під головуванням голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. На порядку денному - російська агресія проти України. До наради долучиться міністр оборони Олексій Резніков.
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