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АНАЛІТИКА

Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України від агресії РФ

 

Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, завданих російською агресією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.

"Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано", - йдеться в повідомленні.

Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром буде офіційно затверджене Радою Європи.
 

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