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Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України від агресії РФ
14:26 30.08.2023 |
Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, завданих російською агресією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.
"Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано", - йдеться в повідомленні.
Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром буде офіційно затверджене Радою Європи.
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