БЕБ спільно з СБУ повідомили про підозру російському олігарху Шелкову

Бюро економічної безпеки спільно з СБУ повідомили про підозру російському олігарху Шелкову, який підозрюється у створенні та управлінні організованою злочинною групою, умисному ухиленні від сплати податків та легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"З 2012 року Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) - одним з найбільших у світі виробників титану, що входив до складу російської державної корпорації «Ростех». Упродовж 2020-2021 років олігарх залучив до злочинної діяльності громадян України, Австрії та РФ. Вони уклали низку контрактів між комбінатом та австрійським підприємством на постачання титановмісної сировини, яка використовується при виготовленні товарів військового та подвійного призначення", - йдеться в повідомленні.

У БЕБ зазначають, що в документи умисно вносились занижені ціни - різниця з фактичною вартістю склала майже 78 млн грн. Це призвело до несплати податку на прибуток у сумі понад 14 млн грн. Встановлено також, що продукція постачалась не на адресу замовника в Австрію, а відразу до фактичних одержувачів, у тому числі до російських підприємств оборонно-промислового комплексу.

За отриману сировину вони сплачували повну вартість на рахунки закордонної компанії. У такий спосіб було виведено та легалізовано в ЄС понад 96 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Оперативне супроводження здійснюють працівники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялось, у 2022 році на Шелкова та пов'язаних юридичних осіб було накладено санкції. Детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства. Спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, працівниками Міністерства юстиції рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України та управляється Фондом державного майна.