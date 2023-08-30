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У нас буде достатньо коштів для задоволення потреб України, - Пентагон
09:30 30.08.2023 |
У Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року 30 вересня.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.
Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації регулярно виділяють пакети допомоги для України. У Пентагоні зазначили, що в них буде достатньо коштів для задоволення потреб українців до кінця фіскального року.
"Ми впевнені, що в нас буде достатньо коштів. Як ви знаєте, був здійснений запит на додаткове фінансування для України і ми сподіваємось, що Конгрес його схвалить", - зазначила Сінгх.
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