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АНАЛІТИКА

У нас буде достатньо коштів для задоволення потреб України, - Пентагон

 

У Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року 30 вересня.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації регулярно виділяють пакети допомоги для України. У Пентагоні зазначили, що в них буде достатньо коштів для задоволення потреб українців до кінця фіскального року.

"Ми впевнені, що в нас буде достатньо коштів. Як ви знаєте, був здійснений запит на додаткове фінансування для України і ми сподіваємось, що Конгрес його схвалить", - зазначила Сінгх.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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