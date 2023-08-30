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АНАЛІТИКА

Україна втратила п'ять танків Leopard 2 - ЗМІ

22:09 29.08.2023 |

Політика

 

З початку контрнаступу Україна втратила п'ять танків Leopard 2 з 71, які вона має. Про це пише американське видання Forbes у понеділок, 28 серпня. Ці дані збігаються з показниками OSINT-порталу Oryx.

За даними Forbes, ще десять танків були пошкоджені, їх можна відремонтувати. Також видання відзначає, що майже всі члени екіпажів у знищених танках змогли врятуватися.

Видання також відзначає, що нова партія з 14 танків Leopard 2A4, яка запланована на початок наступного року, має компенсувати нинішні втрати.

Ще Leopard 1 для України

На початку серпня концерн Rheinmetall придбав 30 танків Leopard 1 у Бельгії, щоб відремонтувати їх і відправити в Україну. Києву буде поставлено близько 30 танків Leopard 1, заявив 9 серпня представник компанії в Дюссельдорфі. Він однак не уточнив, яким буде графік поставок.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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