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Кулеба: Ми не відчуваємо зниження рівня підтримки України в Конгресі США та Європарламенті
21:50 29.08.2023 |
З боку Конгресу США і Європарламенту не відчувається зниження рівня підтримки України, є окремі голоси, які виступають проти, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми не відчуваємо зниження підтримки в Конгресі, Європарламенті. Ми чуємо голоси в Америці й окремі голоси в Європі про те, що потрібно менше підтримувати Україну. У США це зрозуміло, пов'язано з початком виборчих перегонів. Але це все пройде, ми пройдемо цей шлях. Упевнений, що ми знайдемо рішення, тому що Україна веде справедливу і героїчну війну, яка заслуговує на підтримку", - сказав Кулеба на спільному брифінгу з французькою колегою Катрін Колонною в Парижі.
Відповідаючи на запитання про переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, глава МЗС України зробив відсилання до ситуації з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
"Кожен, хто про це (переговори - ІФ-У) запитує, має запитувати насправді не нас, а Пригожина. У нього був конфлікт із Путіним, він провів успішні переговори з Путіним, домовився про гарантії безпеки: потім Путін його вбив. Немає жодних підстав вважати, що в будь-яких інших переговорах Путін поводитиметься інакше", - заявив Кулеба.
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