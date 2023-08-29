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Швейцарія передасть Україні дистанційну машину для розмінування
18:03 29.08.2023 |
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.
Машину для розмінування передав Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії фонд Swiss Digger.
Також Україна отримає комплект запчастин.
У швейцарському уряді зазначили, що відправка планується у вересні.
Вартість всього пакета допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (понад 1,3 мільйона доларів).
Крім того, експерти фонду Swiss Digger проведуть тренінги для українських фахівців на місці.
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