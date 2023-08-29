Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: НАБУ повідомило про нову підозру Кауфману та Грановському

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило злочинну групу, яка заволоділа майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходами від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Загалом про підозру повідомили:

* двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

* колишньому міському голові Одеси - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

* колишньому в.о. заступника міського голови Одеси - ч. 5 ст. 191 КК України;

* директору ТОВ - ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, ще у 2011 році два відомих одеських бізнесмена організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

"Отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу", - зазначається у повідомленні.

При цьому отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Крім того, понад 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об'єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Крім того, за договором "інвестори" зобов'язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу.

"Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі", - зазначає НАБУ.

За оцінкою слідства, в результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

У повідомленні не вказані прізвища підозрюваних, проте справжніми власниками аеропорту Одеси називали бізнесменів Олександра Грановського і Бориса Кауфмана, хоча офіційно вони це заперечували.

Ще 24 червня 2016 року НАБУ зареєструвала кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою з ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" і ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" щодо заволодіння комунальним майном. Тоді у ній також фігурував мер Одеси Генадій Труханов.Читайте також: НАБУ повідомило про підозри трьом заступникам Труханова у справі Кауфмана і Грановського

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року детективи НАБУ затримали бізнесменів Кауфмана і Алекса Боруховича (раніше його звали Олександр Грановський) в Одесі, наступного дня їм повідомили про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з'явилася нова. За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори злочинної організації, тобто Кауфман і Грановський, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради. У судовому засіданні прокурор САП розповів, що слідство зафіксовано передачу коштів від Кауфмана першому заступнику міського голови Одеси Михайлу Кучуку, віце-меру Олегу Бриндаку та ще одній заступниці мера Світлані Бедрезі, яка також очолює фінансовий департамент Одеської міської ради.