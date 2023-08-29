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АНАЛІТИКА

Україна розраховує провести саміт щодо «формули миру» вже восени

23:54 28.08.2023 |

Політика

 

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква анонсував зустріч послів держав у Києві щодо української "формули миру" та розповів про підготовку відповідного саміту.

Про це він сказав в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

Жовква підкреслив, що у дискусіях про "формулу миру" беруть участь не лише західні держави, а й країни так званого Глобального Півдня, зокрема Південно-Африканська Республіка, Бразилія, Індія і Китай.

"Ми орієнтуємося на нашу формулу, ми враховуємо всі ті пропозиції, зокрема Китаю, Бразилії, які є раціональними і сумісними з інтересами миру, з інтересами України. На наступній зустрічі послів, що відбудеться на цьому тижні в Києві, буде ще більше учасників, думаю, понад 70", - додав він.

Також заступник голови ОП висловив сподівання, що вже восени вдасться провести саміт щодо "формули миру".

"Мир в Україні може бути лише на основі "формули миру" України, бо війна триває в Україні", - підсумував Жовква.

Посадовець також розповів, що "формула миру" стане однією з провідних тем виступу Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН у вересні. Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України може приїхати до Нью-Йорка для участі в заходах тижня високого рівня Генасамблеї.
За матеріалами: Європейська правда
 

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