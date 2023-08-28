WP: США змирились, що війна триватиме довго, на Україну чекає нова зброя

Схоже, Сполучені Штати змирилися з тим, що Україна не зможе до настання зими радикально змінити становище на фронті, наприклад, перерізати сухопутний кордон до Криму, який пробили російські війська.

Відтак Вашингтон збирається нарощувати допомогу для України, щоб вона змогла продовжити задумане вже наступного року. Окрім літаків, Україна може отримати касетні боєприпаси більшої дальності, пише Washington Post.

Видання стверджує, що неодноразово чуло саме такі настрої від своїх джерел на всіх рівнях уряду США, хоч це літо стало в дечому "розчаруванням" і для України, і для її союзників, які сподівалися більш помітних та швидких успіхів на фронті.

"Офіційні особи США вважають, що стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти президента Росії Володимира Путіна, який все ще вважає, що може протриматись довше, ніж Україна та Захід", - йдеться в матеріалі.

Американці мають чимало зауважень до української воєнної стратегії. За даними видання, посадовці давно закликають Київ сконцентрувати удар на азовському напрямку, а не розпорошувати сили на схід. Вони також вважають, що Україна занадто неекономно витрачає боєприпаси до 155-мм засобів артилерії та занадто покладається на аеророзвідку, нехтуючи наземними розвідувальними силами.

Але попри розбіжності та дискусії Вашингтон націлений не лише продовжувати, але навіть наростити підтримку України.

"У Вашингтоні зростає підтримка надання, до прикладу, касетних боєприпасів до реактивної артилерії, які можуть вражати глибше, ніж проста артилерійська версія, яку Сполучені Штати почали постачати минулого місяця", - йдеться в матеріалі.

Сполучені Штати також "наполегливо працюють над плануванням" української "сили майбутнього" - флоту з літаків F-16, перші з яких Україна може отримати вже за кілька місяців.

Україна продовжує закликати США надати їй ATACMS - ракети великої дальності. Але поки що Пентагон опирається. Як стверджує видання, головна причина в тому, що США не певні, що їм вистачить ATACMS у випадку протистояння з Китаєм.

Видання порівнює війну в Україні з американською революцією, коли США вибороли незалежність у війні з Британією, яка тривала вісім років.

"На цьому шляху було багато періодів деморалізації, лихослів'я, нарікань на недостатню підтримку з-за кордону, а часом і відчаю. Але повстанці залишилися на полі бою, і британці зрештою відступили, - підсумовує видання. - В Україні почався сезон невдоволення та взаємних звинувачень з усіх боків через млявий контрнаступ. Але ця війна ще далека від завершення".