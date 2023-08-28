США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії, - WP

Адміністрація американського президента Джо Байдена впевнена в необхідності й надалі постачати озброєння для України. Наразі найбільшою підтримкою користується ідея передачі касетних снарядів для РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, команда чинного президента США вважає, що бойові дії в Україні можуть продовжитися у 2024 році. Тому адміністрація підготувала кілька нових варіантів підтримки для Києва.

Серед всіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надати для України касетні боєприпаси, які можна запускати з РСЗВ і завдати глибоких ударів.

Крім того, у Вашингтоні також планують обговорити створення "сил майбутнього", які змогли б стримати РФ. До цієї концепції включають постачання винищувачів F-16, які надійдуть до України вже за "кілька місяців".

Однак для більш ефективного її втілення, американські офіційні особи стараються напрацювати зі своїми союзниками кілька питань. Серед ключових - це навчання українських військових, а також постачання всієї необхідної номенклатури озброєння.

Як відзначає The Washington Post, до цього переліку передачі озброєння Київ і його союзники намагаються додати системи ATACMS. Однак у Пентагоні продовжують відмовляти, посилаючись на їх недостатню кількість.

Касетні боєприпаси для України

У липні США передали Україні касетні боєприпаси. Це тимчасове рішення для перехідного періоду, поки Захід не зможе виробляти більше артилерійських снарядів інших типів.

Американський президент заявляв, що такі боєприпаси допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме їх лише для звільнення своїх територій, тобто по Росії бити не буде.

Зазначимо, що Росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українське населення. Водночас після того, як наші захисники отримали боєприпаси, вони почали скаржитися на нібито заборонену зброю.