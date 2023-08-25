Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць

22:36 25.08.2023 |

Політика

Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць

 

Приватна компанія "Українська бронетехніка", яку пов'язують з екснардепом Сергієм Пашинським, доставила в Україну перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Снаряди виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Вони використовуються для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика".

Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць

 

У компанії визначають, що осколково-фугасні снаряди 122 мм використовуються для враження ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки.

Раніше "Українська бронетехніка" також повідомила, що налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.


Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць

 

Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць

 

Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5051
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7750  0,03 0,09 38,6169  0,04 0,11
EUR 40,9827  0,15 0,37 42,0481  0,13 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес