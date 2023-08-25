Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць

Приватна компанія "Українська бронетехніка", яку пов'язують з екснардепом Сергієм Пашинським, доставила в Україну перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Снаряди виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Вони використовуються для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика".

У компанії визначають, що осколково-фугасні снаряди 122 мм використовуються для враження ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки.

Раніше "Українська бронетехніка" також повідомила, що налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.



