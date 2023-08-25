Фінансові новини
- |
- 25.08.23
- |
- 23:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць
22:36 25.08.2023 |
Приватна компанія "Українська бронетехніка", яку пов'язують з екснардепом Сергієм Пашинським, доставила в Україну перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Снаряди виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Вони використовуються для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика".
У компанії визначають, що осколково-фугасні снаряди 122 мм використовуються для враження ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки.
Раніше "Українська бронетехніка" також повідомила, що налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Висоцького підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі гумдопомоги під час війни
|Західні країни не розморожуватимуть російських активів, доки РФ не виплатить Україні компенсації - Білий дім
|Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр
|Ракети для ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць
|Зеленський і міністр закордонних справ Туреччини обговорили, зокрема, Формулу миру та Чорноморський зерновий коридор
|Латвія передала Україні ще один Мі-17
|Норвегія очолить зусилля НАТО з реформування української сфери оборонних закупівель
|ЗМІ: Греція розірве контракт на обслуговування російських ЗРК і передасть їх Україні
|У Ахметова розпочали виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману
Бізнес
|Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг сказав, що очікує, що бум штучного інтелекту триватиме до наступного року
|Засновник британської космічної компанії відправить прапор України на Місяць
|Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль
|Lenovo представила незвичайний ігровий ноутбук Legion 9i з GeForce RTX 4090 і найтоншою у світі системою рідинного охолодження
|Росія намагається заглушити Starlink в Україні, але безуспішно, - Пентагон
|Маск оголосив чергові зміни на платформі X
|Німеччина хоче перевірити інвестиції Китаю в ШІ