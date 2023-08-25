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АНАЛІТИКА

Зеленський і міністр закордонних справ Туреччини обговорили, зокрема, Формулу миру та Чорноморський зерновий коридор

 

У Києві перебуває з візитом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото зустрічі міністра з президентом України Володимиром Зеленським опублікувало МЗС Туреччини.

Згодом Зеленський деталізував, що на зустрічі обговорювали "формулу миру" і підготовку Глобального саміту миру, а також ризики, пов'язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору.

Про візит Хакана Фідана з неофіційної інформації було відомо заздалегідь.

Раніше цього тижня до Києва приїздив головний радник президента Реджепа Таїпа Ердогана Акіф Чагатай Килич, він брав участь у саміті Кримської платформи.

Ердоган раніше оголосив, що Фідан може незабаром відвідати Росію для проведення переговорів.

Також ЗМІ повідомляли, що Ердоган може зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним в Росії, хоча спершу зустріч очікувалася в Анкарі.
 

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