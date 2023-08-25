Латвія передала Україні ще один Мі-17

Збройні сили Латвії передали Україні черговий радянський вертоліт Мі-17 у межах військової допомоги для протидії російській агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце.

"Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17", - зазначила Мурнієце у Twitter.

"Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій. Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!" - додала вона.