Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Латвія передала Україні ще один Мі-17

Латвія передала Україні ще один Мі-17

 

Збройні сили Латвії передали Україні черговий радянський вертоліт Мі-17 у межах військової допомоги для протидії російській агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце.

"Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17", - зазначила Мурнієце у Twitter.

"Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій. Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!" - додала вона.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5051
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7750  0,03 0,09 38,6169  0,04 0,11
EUR 40,9827  0,15 0,37 42,0481  0,13 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес