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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Латвія передала Україні ще один Мі-17
16:50 25.08.2023 |
Збройні сили Латвії передали Україні черговий радянський вертоліт Мі-17 у межах військової допомоги для протидії російській агресії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце.
"Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17", - зазначила Мурнієце у Twitter.
"Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій. Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!" - додала вона.
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