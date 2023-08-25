Фінансові новини
- |
- 25.08.23
- |
- 14:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Греція розірве контракт на обслуговування російських ЗРК і передасть їх Україні
14:43 25.08.2023 |
Грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з РФ на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ, що є на озброєнні армії країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Pronews.gr, посилаючись на "надсекретний документ", який просочився через парламент.
Як стверджує видання, в ньому йдеться, що Афіни більше не закупатимуть запчастини та комплектуючі для ЗРК Тор-М1 і Оса-АКМ.
Через це вказані комплекси можуть незабаром зняти з озброєння, оскільки наявних запчастин вистачить лише на кілька місяців внаслідок їхньої невеликої кількості та відмови уряду виконувати чинний контракт.
Загалом на озброєнні грецької армії і ВПС перебуває 21 самохідний ЗРК Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ з максимальною дальністю стрільби 10-12 км.
Контракт на подальшу підтримку систем у наступні роки складає понад 102 млн євро. У матеріалі стверджується, що "швидше за все" ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а прийняте рішення є "суто політичним".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Висоцького підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі гумдопомоги під час війни
|Західні країни не розморожуватимуть російських активів, доки РФ не виплатить Україні компенсації - Білий дім
|Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр
|Ракети для ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Греція розірве контракт на обслуговування російських ЗРК і передасть їх Україні
|У Ахметова розпочали виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману
|Уряд Фінляндії призначить координатора з питань відновлення України
|Фінляндія затвердила новий пакет військової допомоги Україні на 94 млн євро
|Ексголову Нацбанку Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації - НАБУ
|Пілотний проєкт нової системи оплати праці для вчителів і директорів шкіл запустять у 500 школах у 2024/2025 навчальному році - Лісовий
Бізнес
|Засновник британської космічної компанії відправить прапор України на Місяць
|Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль
|Lenovo представила незвичайний ігровий ноутбук Legion 9i з GeForce RTX 4090 і найтоншою у світі системою рідинного охолодження
|Росія намагається заглушити Starlink в Україні, але безуспішно, - Пентагон
|Маск оголосив чергові зміни на платформі X
|Німеччина хоче перевірити інвестиції Китаю в ШІ
|Російський «Яндекс» намагається зберегти свій міжнародний бізнес, змінивши його назву