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АНАЛІТИКА

Уряд Фінляндії призначить координатора з питань відновлення України

 

Фінський уряд ухвалив рішення призначити в Міністерстві закордонних справ спеціальну людину, яка координуватиме участь Фінляндії у відновлювальних роботах в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами глави фінського уряду, реконструкція відкриває значні можливості для бізнесу фінських компаній.

Орпо зазначив, що Фінляндія може запропонувати рішення світового рівня в таких галузях, як чиста енергетика, будівельний сектор, цифровізація та співпраця у сфері освіти.

Фінський прем'єр сподівається, що призначення нової контактної особи займе кілька тижнів.

Уранці в п'ятницю Фінляндія затвердила рішення про 18-й пакет військової допомоги Україні. Вартість пакета становить 94 млн євро. Загальна вартість фінської військової допомоги Україні тепер оцінюється в 1,3 млрд євро.

Про підготовку нового пакета військової допомоги вперше оголосив прем'єр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Києва 23 серпня.

"Там є речі, які дійсно необхідні: важке озброєння та боєприпаси", - прокоментував Орпо вміст пакета допомоги.
 

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