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Фінляндія затвердила новий пакет військової допомоги Україні на 94 млн євро
13:18 25.08.2023 |
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо за пропозицією уряду 25 серпня ухвалив рішення про надання Україні 18-го пакета військової допомоги.
Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні фінського уряду.
Повідомляється, що заміна оборонних засобів, що містяться в цьому пакеті, коштуватиме Фінляндії приблизно 94 мільйони євро. Сукупна вартість усіх пакетів оборонної допомоги Фінляндії, наданих Україні до цього часу, становить близько 1,3 мільярда євро.
"Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. Ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі і Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккінен.
З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення, подальші подробиці щодо змісту пакета, способу його доставки та графіку не надаються.
"При прийнятті рішення про надання Фінляндією додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси фінських Збройних сил", - йдеться у повідомленні.
Про підготовку нового пакета військової допомоги вперше оголосив прем'єр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Києва 23 серпня.
"Там є речі, які дійсно необхідні: важке озброєння та боєприпаси", - прокоментував Орпо вміст пакета допомоги.
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