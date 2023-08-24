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АНАЛІТИКА

Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

 

США разом з іншими країнами світу працюють над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за розв'язану війну. Сьогодні буде оголошено про нові санкції проти країни-терориста.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Сьогодні народ України вкотре відзначає свій День Незалежності, водночас страждаючи від тотального наступу путінської загарбницької війни за землю та владу. Вісімнадцять місяців українські родини живуть під щоденною загрозою російських ракет та реальністю жорстоких атак. Але народ України відмовився зламатися", - заявив Байден.

За словами президента, відважні українці з першого вторгнення Російської Федерації захищають Україну від зазіхань на суверенітет й територіальну цілісність. Також вони демонструють світові те, що свобода варта того, щоб за неї боротись.

"Сполучені Штати продовжуватимуть нашу роботу разом з партнерами по всьому світу, щоб підтримати здатність України захистити себе від російської агресії, відстоювати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народові будувати безпечне, процвітаюче і незалежне майбутнє, на яке він заслуговує", - додав президент.

Відданість Сполучених Штатів Америки Україні, як зауважив голова Білого дому, є непохитною і тривалою. Зокрема разом з партнерами Штати й надалі допомагатимуть нашій країні у довгостроковій перспективі, а також працюватимуть над тим, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини й звірства, які вони скоїли проти України.

"І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", - заявив Байден.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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