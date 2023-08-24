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Компанія Baykar подарувала українським розвідникам Bayraktar TB2
12:52 24.08.2023 |
Турецька компанія Baykar Makina з нагоди Дня Незалежності подарувала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar TB2.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
"Компанія Baykar Makina привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МОУ два безпілотники Bayraktar TB2.
Розвідники подякували компаніі, зауваживши, що нова зброя, яка допоможе нищити ворога та відстоювати свободу і незалежність України, є найкращим подарунком до свята.
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