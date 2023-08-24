Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай готовий спільно з ООН надавати гуманітарну допомогу Україні

 

Китай готовий долучитись до спільної ініціативи Організації Об'єднаних Націй із партнерами зі збору коштів на підтримку України цієї зими.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

«Китай у власний спосіб відіграє конструктивну роль у наданні гуманітарної допомоги постраждалим в Україні», - сказав Ван, відповідаючи на питання Укрінформу.

Дипломат нагадав, що Китай виступив з ініціативою із шести пунктів щодо поліпшення гуманітарної ситуації в Україні (на початку березня минулого року - ред.) та направив до України кілька партій гуманітарних вантажів.

«Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямку», - заявив Ван.

Як повідомляв Укрінформ, Організація Об'єднаних Націй спільно з партнерами оголосила збір коштів на підтримку України взимку.
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5343
  0,2743
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8471  0,10 0,27 38,6641  0,05 0,13
EUR 41,1912  0,07 0,18 42,1724  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес