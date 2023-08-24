Китай готовий спільно з ООН надавати гуманітарну допомогу Україні

Китай готовий долучитись до спільної ініціативи Організації Об'єднаних Націй із партнерами зі збору коштів на підтримку України цієї зими.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

«Китай у власний спосіб відіграє конструктивну роль у наданні гуманітарної допомоги постраждалим в Україні», - сказав Ван, відповідаючи на питання Укрінформу.

Дипломат нагадав, що Китай виступив з ініціативою із шести пунктів щодо поліпшення гуманітарної ситуації в Україні (на початку березня минулого року - ред.) та направив до України кілька партій гуманітарних вантажів.

«Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямку», - заявив Ван.

Як повідомляв Укрінформ, Організація Об'єднаних Націй спільно з партнерами оголосила збір коштів на підтримку України взимку.