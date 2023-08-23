ВР повернула звіти партій про фінансову діяльність і майно

Верховна Рада повернула звіти політичних сил про майно, доходи, витрати і фінансові зобов'язання.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9419-1 в цілому підтримали 309 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує встановити, що звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбачені статтею 17 цього закону, які не були подані політичними партіями за попередні звітні періоди під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передбачених карантином, а також у період дії правового режиму воєнного стану, подаються до Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше ніж на 120 день цього закону, а також у період дії правового режиму воєнного стану, подаються до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не пізніш як на 120-й день від дня набрання чинності цим законом.

У законі зазначається, що в періоди дії заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передбачених карантином, правового режиму воєнного стану, а також протягом 119 днів із дня набрання чинності цим законом не застосовується встановлена законом відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звітів політичних партій. Законопроєкт пропонує встановити, що НАЗК відновлює роботу Єдиного державного реєстру звітності політичних партій негайно, але не пізніше дня набрання чинності цим законом.

Документ також передбачає, що політична партія звільняється від встановленої законом відповідальності за надання неповної інформації у звіті в разі неможливості виконання такого зобов'язання належним чином. Зокрема, підставами неможливості виконання належним чином політичною партією зобов'язання відображати повну інформацію у звіті про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру є підтверджена документально втрата (знищення або зіпсуття) первинних документів, комп'ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією Російською Федерацією, або розміщення їх на територіях, де ведуться (велися) бойові дії.