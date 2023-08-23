Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Війна має закінчитися тим, що Крим повернеться Україні, - президент Угорщини

 

Війна Росії проти України має закінчитися тим, що Крим повернеться Україні, заявила президентка Угорщини Каталін Новак, виступаючи на 3-му саміті Міжнародної Кримської платформи.

"Сьогодні ми підпишемо спільну заяву про те, що суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України не ставлять під жодний сумнів. Війна розпочалася з Криму. Вона має закінчитися тим, що Крим повернеться Україні", - заявила Новак.

Вона також наголосила, що наразі необхідно "чітко відстоювати Україну і чітко засуджувати неспровоковану агресію Росії проти України".

"Ваша хоробрість надалі забезпечує цілковиту солідарність із боку Угорщини, країн ЄС, НАТО та міжнародної спільноти... Захист свободи під час війни - це складно, але можливо. Тому відповідальні лідери іноді навіть у крайніх питаннях знаходять спільну мову. І ці зусилля одразу показують рівень людської гідності, коли мир повернеться", - сказала вона.

Крім того, глава Угорщини жорстко засудила вивезення Росією українських дітей і злочини проти них.

"Я не тільки як президентка країни, а й як мати трьох дітей, вважаю, що під час війни не можна забувати про дітей. Їх не можна силоміць забирати з родин, не кажучи вже про жахливі події, які вражають мене особисто і мою країну. Давайте разом протистояти всім порушенням прав дітей і звертати увагу на кожен такий випадок. Війна не може вкрасти майбутнє наших дітей", - наголосила президентка.

Новак зазначила, що угорські лікарні надають лікування і українським солдатам, і українським дітям. Так, за її словами, нині майже 500 дітей відпочивають у літніх таборах в Угорщині.

"Я дуже рада і щаслива, що навіть протягом такого короткого періоду часу вони можуть забути принаймні про трагедію, яку їм доводиться переживати", - сказала вона.

На завершення свого виступу Каталін Новак наголосила, що "не хотіла б нічого більшого, ніж завершення кровопролиття і війни, щоб мир знову запанував у регіоні".

"Скільки б часу не пішло на те, щоб повернутися до миру, Угорщина підтримуватиме гуманітарну та освітню допомогу", - резюмувала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5343
  0,2743
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7450  0,20 0,53 38,6129  0,33 0,85
EUR 41,1179  0,09 0,21 42,1961  0,24 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес