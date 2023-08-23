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Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку Резнікова
14:35 23.08.2023 |
Президент України Володимир Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Він заявив, що коментує відставки після відповідних указів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єром Фінляндії.
"Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази", - сказав Зеленський.
Варто зазначити, що в Україні міністрів відправляє у відставку Верховна рада шляхом голосування народних депутатів.
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