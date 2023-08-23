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АНАЛІТИКА

Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку Резнікова

14:35 23.08.2023 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Він заявив, що коментує відставки після відповідних указів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єром Фінляндії.

"Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, що в Україні міністрів відправляє у відставку Верховна рада шляхом голосування народних депутатів.

Стаття на тему:

16.08.23 Білий дім чи Банкова. Чий кандидат займе крісло міністра оборони після Резнікова
Адміністрацію Байдена, швидше за все, не влаштує заміна Резнікова на іншу фігуру, яку контролює Банкова, навіть якщо це буде жінка.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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