Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку Резнікова

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Він заявив, що коментує відставки після відповідних указів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єром Фінляндії.

"Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, що в Україні міністрів відправляє у відставку Верховна рада шляхом голосування народних депутатів.

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