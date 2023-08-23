Росія намагається заглушити Starlink в Україні, але безуспішно, - Пентагон

Росія намагається порушити роботу супутникового зв'язку Starlink в Україні. Проте спроби окупантів поки безуспішні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Космічних сил США генерала Ченса Зальцмана в інтерв'ю The Washington Post.

Генерал заявив про вразливість США у питанні космічного захисту. Тому у Пентагоні започаткували нову програму Proliferated Warfighter Space Architecture. У рамках проекту США запустять у космос на низьку навколоземну орбіту тисячу супутників.

За словами командувача, супутники повинні створити сітчасту мережу, яка забезпечить зв'язком військових. Це своєю чергою дасть перевагу США та дозволять підготуватися у разі протистояння з Китаєм.

Пентагон вже вивів на орбіту 10 таких супутників у квітні 2023 року. Ще 18 апаратів планують вивести до кінця року і 160 - наступного року.

При цьому Космічні сили США вивчають досвід України у використанні малих супутників Starlink. Зальцман зазначив, що поширення такого масиву є "набагато складнішою проблемою".

"Насправді ми спостерігаємо наслідки цього в Україні за допомогою сузір'я Starlink. Росіяни намагаються його заглушити", - сказав генерал.

За його словами, спроби росіян безуспішні.

Starlink в Україні

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни компанія Ілона Маска надала Україні термінали Starlink для забезпечення зв'язку на фронті та у прифронтових регіонах. За останніми даними, Україна отримала 42 тисячі терміналів, які передала компанія SpaceX та партнери України.

Раніше Ілон Маск заявляв, що РФ може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті. Також він попереджав, що нібито може відключити термінали через значні витрати на їх підтримання.