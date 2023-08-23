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АНАЛІТИКА

Президент Португалії вперше приїхав до України і вже відвідав Бучу

 

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза приїхав до України з дводенним візитом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Portugal.

Очільник Португальської Республіки зійшов на залізничному вокзалі у Києві в супроводі міністра закордонних справ країни Жоау Гомеша Кравінью та інших посадовців, а також історика Жозе Пачеко Перейри та бізнесмена Луїса Делгадо. Це його перший візит до України.

"Мета є багатогранною. По-перше, продовжити португальську присутність. Прем'єр-міністр був тут, голова Асамблеї Республіки був тут, міністр закордонних справ був тут кілька разів, а тепер приїхав президент. Португалія демонструє свою солідарність в усіх сферах", - сказав Марселу Ребелу де Соуза після прибуття.

Глава держави додав, що "все, що є фундаментальним, а все є фундаментальним наразі в житті України, є фундаментальним і в житті Португалії".

Він також оголосив, що візьме участь в урочистостях з нагоди 32-ї річниці незалежності України у четвер, вважаючи, що "цей рік є ще більш особливим", оскільки до святкувань долучаються представники інших країн, а також тому, що триває український контрнаступ, який є "підтвердженням її суверенітету".

Пізніше Марсело Ребелу де Соуза відвідав Бучу, де вшанував пам'ять загиблих.
 

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