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АНАЛІТИКА

Посол у Франції анонсував подальші партії далекобійних ракет SCALP

 

Україна вже отримала першу випробувальну партію далекобійних ракет SCALP від Франції, є домовленості про наступні постачання.

Ппро це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів посол України у Франції Вадим Омельченко.

Як пояснив дипломат, усі ракети SCALP, які обіцяла надати французька сторона в межах першої партії, вже в Україні.

"Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань - їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано", - додав він.

Омельченко зауважив, що Франція дотримується суворої тиші в питанні постачання зброї Україні, дбаючи про безпеку логістики, та після критики з боку українських та французьких експертів Париж почав обережно анонсувати деякі озброєння.

"Узагалі, якщо ви чуєте від президента Зеленського чи від президента Макрона заяву про те, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння, то знайте - воно вже в Україні і вже працює на фронті", - сказав посол.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Франція
 

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