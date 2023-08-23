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Латвія передасть Україні ще 38 авто, конфіскованих у п'яних водіїв
23:50 22.08.2023 |
У вівторок латвійський уряд вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв на дорогах Латвії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
Згідно з постановою уряду, шість автомобілів призначені для Міністерства оборони України, зокрема армійських частин і некомерційних підприємств та організацій.
Загальна попередня ринкова вартість цих шести автомобілів - 127 859 євро.
Про призначення решти 32 авто не повідомляється.
Загалом до середини липня 2023 року в Латвії на користь України було конфісковано вже 432 автомобілі.
Уже повідомлялося, що в листопаді минулого року набули чинності поправки до Кримінального закону, які передбачають кримінальну відповідальність за водіння або навчання керувати автомобілем за концентрації алкоголю, вищою за 1,5 проміле. Рішенням Сейму також дозволено конфіскацію особистих автомобілів п'яних водіїв.
У липні 11 автомобілів передали військовій адміністрації міста Херсон, Міністерству оборони України, Арбузинській сільраді Миколаївської області, Військово-медичній академії України та Держприкордонслужбі.
Раніше прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш в інтерв'ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну - навіть ті, хто їздить п'яним.
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