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АНАЛІТИКА

ЦВК зареєструвала нового народного депутата від «Слуги народу»

23:05 22.08.2023 |

Політика

 

Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала Миколу Тараріна народним депутатом від «Слуги народу».

Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає Укрінформ.

«Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Миколи Тараріна та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу», - йдеться в повідомленні.

Микола Тарарін був включений до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 147.

Як повідомляв Укрінформ, Тарарін зайняв місце народного депутата від "Слуги народу" замість Андрія Холодова, повноваження якого були достроково припинені 9 серпня.

Тарарін на момент балотування у Верховну Раду у 2019 році працював адвокатом юридичної фірми «Гелон», засновником і власником якої був народний депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас. Ця фірма, що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла й інтереси студії «Квартал 95».
 

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