Фінансові новини
- |
- 23.08.23
- |
- 07:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЦВК зареєструвала нового народного депутата від «Слуги народу»
23:05 22.08.2023 |
Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала Миколу Тараріна народним депутатом від «Слуги народу».
Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає Укрінформ.
«Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Миколи Тараріна та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу», - йдеться в повідомленні.
Микола Тарарін був включений до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 147.
Як повідомляв Укрінформ, Тарарін зайняв місце народного депутата від "Слуги народу" замість Андрія Холодова, повноваження якого були достроково припинені 9 серпня.
Тарарін на момент балотування у Верховну Раду у 2019 році працював адвокатом юридичної фірми «Гелон», засновником і власником якої був народний депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас. Ця фірма, що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла й інтереси студії «Квартал 95».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
ТОП-НОВИНИ
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
|МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту №8401
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|DTF Друк: Від Віртуального Світу до Реального Одягу
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Посол у Франції анонсував подальші партії далекобійних ракет SCALP
|Латвія передасть Україні ще 38 авто, конфіскованих у п'яних водіїв
|Кабмін спростив порядок надання статусу учасника бойових дій
|ЦВК зареєструвала нового народного депутата від «Слуги народу»
|Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
|Секретаріат Енергоспівтовариства допоможе «Укргідроенерго» в супроводі позовів проти РФ
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
Бізнес
|Audi слідом за BMW та Mercedes відключила російських дилерів від програмного забезпечення, – ЗМІ
|У Steam почався другий фестиваль українських ігор – понад 300 тайтлів, демоверсії та розпродаж
|Над «Дією» працює менше сотні осіб, – Мінцифри
|SpaceX уперше за два роки змогла отримати прибуток - аерокосмічна компанія опинилася в плюсі на $55 млн за доходу в $1,5 млрд
|Ріші Сунак готує великий саміт зі штучного інтелекту — Джо Байден у справі
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.