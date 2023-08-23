ЦВК зареєструвала нового народного депутата від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала Миколу Тараріна народним депутатом від «Слуги народу».

Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає Укрінформ.

«Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Миколи Тараріна та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу», - йдеться в повідомленні.

Микола Тарарін був включений до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 147.

Як повідомляв Укрінформ, Тарарін зайняв місце народного депутата від "Слуги народу" замість Андрія Холодова, повноваження якого були достроково припинені 9 серпня.

Тарарін на момент балотування у Верховну Раду у 2019 році працював адвокатом юридичної фірми «Гелон», засновником і власником якої був народний депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас. Ця фірма, що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла й інтереси студії «Квартал 95».