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АНАЛІТИКА

Вісім українських льотчиків почали навчання на F-16 у Данії

 

Група з восьми українських льотчиків у вівторок розпочала навчання на винищувачах F-16 на військово-повітряній базі Скрюдструп у Данії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, у вівторок оголосили Збройні сили Данії.

Вісім льотчиків з України прибули до Скрюдструпа разом із 65 військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування й ремонту літаків F-16.

Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву винищувачі після завершення навчання.

Данія поставить Україні 19 винищувачів F-16 і доставить перші шість літаків до Нового року. Нідерланди, які мають 42 F-16, ще не вирішили, скільки літаків передадуть Україні.

Напередодні також стало відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Ключові теги: Данія
 

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