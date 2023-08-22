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Елеонор Рузвельт
Чорногорія долучилась до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України
16:28 22.08.2023 |
Президенти України та Чорногорії Володимир Зеленський і Яков Мілатович провели двосторонню зустріч в Афінах у вівторок.
Про це, як пише "Європейська правда", обоє лідерів повідомили у соцмережах.
Зеленський зазначив, що подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також "за приєднання до декларації G7 щодо "безпекових гарантій" для України".
Також вони обговорили підтримку "формули миру" та підготовку до саміту миру.
Своєю чергою Мілатович на зустрічі із Зеленським підкреслив засудження російської агресії проти України та підтримку Києва з боку Подгориці.
"Мене запросили відвідати Київ, де ми підпишемо угоду про дружбу й співробітництво між нашими країнами", - додав чорногорський президент.
Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
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