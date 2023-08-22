Люксембург приєднався до декларації G7 щодо підтримки України

Люксембург став новою країною-підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава Української держави подякував Великому Герцогству за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України.

"Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини", - додав Зеленський.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Напередодні Косово стало 26 державою, що приєдналася до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.