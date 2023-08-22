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Чехія скоротила пільги для українських біженців
11:56 22.08.2023 |
Чехія посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Seznam Zprávy.
За даними чеського уряду, з якими ознайомилося видання, Прага скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину. Економія пов'язана із законом lex Ukrajina, в якому переглянуті виплати біженцям і який набув чинності в липні.
У червні 2023 року Чехія витратила майже 71 млн євро на гуманітарну допомогу та гранти солідарності, а до липня ці витрати впали до 46 млн євро.
Міністр праці Маріан Юречка підтвердив, що зміна умов призвела до значного скорочення витрат. За його словами, деякі біженці залишили країну і повернулися до України, тоді як інші вирішили знайти роботу в Чехії, щоб мати можливість покрити свої потреби.
Наразі в Чехії зареєстровано 325 742 українців з тимчасовим захистом - це одна з європейських країн, яка приймає найбільше українських біженців на душу населення. За даними бюро праці Чехії, у липні майже 110 тисяч біженців з тимчасовим захистом працювали.
Станом на липень люди, які проживають у зареєстрованих квартирах, отримують житлову допомогу в розмірі 125 євро на місяць. Крім того, біженці отримують гуманітарну допомогу.
Діти, студенти та люди похилого віку мають право на більшу допомогу - близько 200 євро на місяць, тоді як інші отримують близько 130 євро. Люди з інвалідністю отримують додаткові пільги.
Як свідчить опитування агентства STEM, 56% чеського населення підтримують перебування українських біженців у країні.
Раніше повідомлялося, що доходи двох третин українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, значна частина працює на некваліфікованих посадах.
Перед цим МВС Чехії подав для узгодження поправки до закону lex Ukraine, які передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік - тобто до кінця березня 2025-го.
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