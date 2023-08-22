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Зеленський розповів про «плідну» зустріч із Вучичем
11:34 22.08.2023 |
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем під час неформального саміту країн Західних Балкан в Афінах.
Про це український лідер повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".
За його словами, він провів "відкриту, чесну та плідну" зустріч з главою Сербської держави.
"Гарна розмова про повагу до Статуту ООН і непорушність кордонів. Про спільне майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток наших відносин, це в наших обопільних інтересах", - зазначив Зеленський.
Раніше Вучич заявив, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента.
"У мене буде з ним двостороння зустріч, тому я сяду й поговорю із Зеленським у приватному порядку про все, що відбувалось в останній час щодо Республіки Косово, про визнання й невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", - додав він.
До цього президенти Сербії та України зустрічались 1 червня - тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в молдовській Бульбоаці.
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